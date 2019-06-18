Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару

О том, какие напитки лучше всего утоляют жажду и при этом не вредят здоровью, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Роскачества.

Пункт первый - вода. Она бывает минеральной, лечебно-столовой и питьевой. Лечебно-столовую воду пьют дозировано за полчаса до еды несколько раз в день. Как отмечает замглавы Роскачества Елена Саратцева, качество бутилированной питьевой воды зависит от возможностей производителя в части ее очистки и минерализации, а не от места, где ее добывают. Вода с оптимальным количеством полезных веществ - искусственно минерализированная водопроводная.

Высококачественная вода содержит минеральных веществ как минимум 200-300 мг/л. И ее качество не зависит от цены или страны происхождения. Российская вода не хуже импортной, а часто - лучше, отмечают в Роскачестве. По словам доктора медицинских наук, диетолога Марият Мухиной, в день надо выпивать по два литра виды. Вода не только питает клетки, но и вымывает токсины из организма и образовывает полезные для человека соединения различных химических элементов.

Пункт второй - квас. Выбирая его, важно не перепутать напиток брожения квасного сусла и газированный со вкусом кваса. Необходимо определиться, какой из напитков натуральный квас, в этом помогут несколько «примет». Во-первых, рекомендуется выбирать напитки, сделанные по ГОСТу. Во-вторых, нужно обратить внимание на содержание спирта. Норма - максимум 1,2 процента. Если больше, значит технологический процесс был нарушен. А если совсем мало или отсутствует, значит, перед вами «газировка».

«В классическом квасе не должно быть искусственных добавок. Квас - тонизирующий напиток, содержащий витамины группы В, С, которые нужны иммунитету и нервной системе человека», - говорит член Национального общества диетологов России Анна Коробкина.

Пункт третий - лимонад. По словам специалистов Роскачества, это не самый полезный напиток, особенно для употребления в жару в большом количестве. В одном литре «газировки» растворено в среднем 80-100 граммов сахара. Лучше пить чай и питьевую воду. Лимонады можно употреблять в небольших количествах.