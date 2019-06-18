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Общество

Кадастровая палата Псковской области информирует о порядке оплаты государственной услуги по предоставлению сведений ЕГРН

19.06.2019 19:51|ПсковКомментариев: 0

Законом о регистрации предусмотрено предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН за плату. Госпошлину за предоставление сведений должен оплачивать непосредственно заявитель.

При подаче запроса на получение сведений формируется платежный документ, содержащий уникальный идентификатор начислений (УИН). При оплате запроса необходимо указывать УИН для идентификации платежа за государственные услуги по предоставлению сведений из ЕГРН.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате Псковской области, в случае подачи запроса в электронном виде, а также посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения ЕГРН, орган регистрации прав в момент обращения направляет заявителю сообщение с указанием УИН способами, указанными в запросе, для осуществления оплаты за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН. Одному запросу должен соответствовать один документ, подтверждающий внесение платы.

Внесение платы должно быть осуществлено не позднее семи календарных дней с даты получения УИН. Срок исполнения запроса исчисляется с момента оплаты.

Если по истечении семи дней с даты подачи запроса плата за получение соответствующей услуги не поступила, документы возвращаются заявителю без рассмотрения.

Размер платы за предоставление сведений из ЕГРН установлен приказом Минэкономразвития РФ от 10.05.2016 № 291. С расценками можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте.

Кадастровая палата призывает заявителей быть более внимательными при внесении платы.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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