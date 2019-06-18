Общество

Несколько улиц для движения автотранспорта будут перекрыты в Великих Луках

В Великих Луках, в связи с проведением праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Бригантина-2019», будет прекращено движение автомобильного транспорта на площади Ленина с 06:00 20 июня до 22.00 21 июня.

21 июня с 18:00 до 19:45 движение будет также запрещено по следующим дорогам:

по проспекту Ленина от пл.Калинина до Л.Чайкиной;

по ул.Дьяконова от пр.Гагарина до Ул. Дьяконова д.1 (Мебельный магазин №1)

по ул. Зверева от пр. Ленина до пр. Гагарина

Во время шествия колонны выпускников будут установлены объездные маршруты по следующим дорогам:

ул. Яна Арно – пр.Ленина;

проспект Гагарина – проспект Октябрьский – ул.Ботвина;

проспект Ленина – ул.Ставского – ул.Винатовского – ул.Л.Чайкиной.

Также 21 июня с 18:15 до 21:00 будет запрещен въезд и проход на площадь Ленина на велосипедах.

Будет запрещена парковка транспортных средств у дома №22 по проспекту Ленина с 06:00 до 22:00 21 июня, и с 18:00 до 19:45 по всему маршруту движения колонны выпускников.

Такие меры приняты в соответствии с постановлением администрации города Великие Луки от 14 июня.