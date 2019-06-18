Несколько улиц для движения автотранспорта будут перекрыты в Великих Луках

В Великих Луках, в связи с проведением праздника выпускников общеобразовательных учреждений «Бригантина-2019», будет прекращено движение автомобильного транспорта на площади Ленина с 06:00 20 июня до 22.00 21 июня.
21 июня с 18:00 до 19:45 движение будет также запрещено по следующим дорогам:
Во время шествия колонны выпускников будут установлены объездные маршруты по следующим дорогам:
Также 21 июня с 18:15 до 21:00 будет запрещен въезд и проход на площадь Ленина на велосипедах.
Будет запрещена парковка транспортных средств у дома №22 по проспекту Ленина с 06:00 до 22:00 21 июня, и с 18:00 до 19:45 по всему маршруту движения колонны выпускников.
Такие меры приняты в соответствии с постановлением администрации города Великие Луки от 14 июня.