Общество

Руководство регионального Росреестра провело личный прием в приемной президента РФ

18 июня исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Инна Федорова провела личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

Прием граждан проводится в целях взаимодействия органов государственной власти по обеспечению права граждан на личное обращение.

На прием к Инне Федоровой обратился заявитель с вопросом урегулирования ситуации вызванной нарушением земельного законодательства, в виде самовольного занятия земельных участков и смещения границ в сторону их увеличения.

На обращение заявителя будет предоставлен письменный ответ.

В случае подтверждения предполагаемого административного правонарушения будут приняты меры по привлечению к ответственности виновных лиц.