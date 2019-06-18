Общество

СМИ: Школы хотят иметь данные о загранпаспортах и соцсетях родителей учеников

В цифровое портфолио каждого участника образовательного процесса предполагается включить персональные данные, в том числе об аккаунтах в соцсетях, загранпаспортах, водительских правах. Речь идет как о самих школьниках, так и об их родителях, а также об учителях. Об этом пишет Росбалт.

Как пишет «Коммерсант», проект приказа о создании федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС) уже подготовлен в Минпросвещения. Согласно этому документу, ЦОС должен стать «платформой» для взаимодействия школьников и их родителей с педагогами и руководством школ. На каждого участника системы будет создано цифровое портфолио. В анкете школьника есть пункты об успеваемости, репетиторах, одноклассниках, допущенных правонарушениях. В анкетах учителей и родителей имеются пункты о загранпаспортах и водительских правах, также в анкетах педагогов есть пункты о квалификации, нагрузке и научных достижениях. Во всех видах анкет есть пункты об аккаунтах в соцсетях.

В приказе поясняется, что на основе этих данных будет отслеживаться прохождение образовательных программ и проводиться оценка навыков и достижений. На вопрос, зачем нужны данные о загранпаспортах родителей, в Минпросвещения ответили, что это поможет упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде. И заверили, что сбор данных и заполнение анкет будет проводиться по закону и только с согласия участников образовательного процесса.

Ряд экспертов по поводу предполагаемых новшеств отмечают, что не вполне понятно, как будут охраняться полученные данные. Также возникает подозрение, что администрации школ могут применять какие-либо карательные меры к тем ученикам, родителям и учителям, которые откажутся заполнять подобные анкеты, тем более что подобные случаи уже бывали.