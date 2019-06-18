Общество

Очередная сессия Псковского областного Собрания назначена на 4 июля

Очередная 34-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 4 июля. Такое решение принял Совет регионального парламента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в повестке заседания 25 вопросов. Первый из них - парламентский час, посвященный финансово-экономическому состоянию и обеспеченности медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Псковской области. Эта тема уже была заявлена в повестке апрельской сессии, но тогда депутаты были вынуждены отложить обсуждение в связи с вынужденным отсутствием докладчика.

Традиционными вопросами для этого сессионного периода являются отчет об исполнении бюджета предшествующего года и изменения в бюджет текущего года. Кроме того, депутаты вновь вернутся к обсуждению порядка установления величины прожиточного минимума в Псковской области и утвердят законом дополнительные соглашения к уже существующим о предоставлении из федерального бюджета кредитов для частичного покрытия дефицита.

В соответствии с изменениями в областное законодательство, принятыми на прошлой сессии, депутатам предстоит утвердить положение границы между Ленинградской и Псковской областью. Землеустроительные работы по описанию границы между субъектами проводились в связи с необходимостью внесения координат в кадастр недвижимости по картографическому материалу. С майским заседанием связан и другой вопрос - по итогам озвученной на парламентском часе информации о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами подготовлен проект постановления с рекомендациями в адрес исполнительной власти и регионального оператора.

Также в повестку включен законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов - с просьбой о помощи к председателю Собрания депутатов Александру Котову обратились общественная организация «Зоозащита». В случае принятия закона, приют для безнадзорных животных «Лесопилка» сможет разместиться на новом участке и продолжить работу.