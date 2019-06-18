Общество

Только легенды русского рока выступят на главной сцене «Нашествия-2019»

Группа «Пикник» выступит на главной сцене «Нашествия-2019» в субботу, 20 июля, в 19.40. Концерты «Пикник» – это всегда яркое неповторимое шоу, сопровождающееся спецэффектами. За многие годы существования музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.

Легендарный коллектив DDT появится на главной сцене «Нашествия-2019» сразу после, в 20.40. Команда не нуждается в излишнем представлении. Группа посетила десятки городов России и других стран, где люди знают и любят песни разных лет, многие из которых звучат со сцены более двух десятилетий.

Хотите спеть любимые песни с лидером группы, автором большинства песен и единственным бессменным участником - Юрием Шевчуком? «Нашествие-2019» ждет вас.

Группа Lumen также появится на главной сцене фестиваля. Lumen - рок-группа из России, играет альтернативный рок уже более 20 лет. Это не только легенды 2007 года и авторы хита «Гореть». Коллектив до сих пор исполняет актуальную остросоциальную музыку и собирает заполненные стадионы.

Череду субботних концертов звезд завершит знаменитый советский и российский рок-музыкант Гарик Сукачев. Выступления Гарика Сукачева - это всегда яркие шоу, которые можно охарактеризовать короткой фразой: энергия через край. На выступлениях музыканта и его аккомпанирующего состава невозможно усидеть на месте, а ноги сами так и просятся пуститься в пляс.

Мечтаешь попасть на юбилейный фестиваль? Слушай «Наше Радио Псков» (103.0 FM)!

Чтобы выиграть два билета на фестиваль, нужно первым дозвониться в редакцию сразу после того, как прозвучал ролик с указанным номером телефона.

Розыгрыш проходит по будням, всего одну неделю, с 17 по 21 июня. В общей сложности будет разыграно 30 билетов. Каждый выигравший получит два билета.

«Нашествие» - крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио» и проводится с 1999 года.