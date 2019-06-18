Общество

Волонтеры Молодой Ганзы прослушали финальный инструктаж по работе на Ганзе

Накануне, 18 июня, волонтеры Молодой Ганзы направления «Штаб» и «Сопровождение» прослушали финальный инструктаж о работе на Ганзейских днях в Пскове, которые начнутся в следующий четверг, 27 июня. Инструктаж провела заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, она обратила внимание на то, что волонтеры долго шли к этому и обязательно справятся с поставленными задачами. Волонтеры Молодой Ганзы получили бейджи, значки и футболки с ганзейской тематикой.

Напомним, на базе Молодежного центра была проведена Школа волонтера Молодой Ганзы, из которой выпустилось три потока волонтеров для помощи в XXXIX Международных Ганзейских днях. На занятиях Школы ребята готовились к встрече делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет.