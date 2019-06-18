Общество

Что означает цветная полоска на сапоге?

Наверняка, вы замечали на резиновых сапогах такую полоску.

А знаете, для чего она нужна? Нет, не только для красоты.

Хотя, безусловно, она придает изюминку даже такой сугубо практичной вещи как рыбацкие сапоги. Но дело в другом.

Полоска - это еще один слой подошвы, который делает обычные резиновые сапоги удобнее и комфортнее.

В таких сапогах ноги гораздо меньше устают. При ходьбе не чувствуются неровности: можно смело ходить даже по камням. Снижается эффект «холодной» подошвы.

Кстати, она используется не только в специальной рыбацкой обуви, но и в детской тоже.

Например, компания Nordman выпускает сразу несколько моделей резиновой обуви.