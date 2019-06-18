Общество

Разнообразие исполнителей на «Нашествии-2019» удивит зрителей

Российская музыкальная группа «25/17» выступит в заключительный день «Нашествия-2019», 21 июля, на главной сцене. Группа научилась блестяще звучать в каком угодно формате, хоть стадионного рок-концерта, хоть уютной камерной акустики. Это еще раз подчеркивает живучесть и многогранность ее песен.

«Алиса» также выступит на главной сцене в воскресенье. Концерты «Алисы» - это всегда праздник для ценителей живой музыки и качественного звука. А если учесть, что в туры команда теперь катается редко, то любое ее выступление становится значимым событием, пропускать которое ни в коем случае нельзя.

В этот же день на сцене «Ультра» выступит известная группа «Мураками». Широкую известность коллектив получил благодаря песням «0 км», «Бред». Группа множество раз возглавляла известные «тематические» хит-парады и чарты. Выступления команды характеризуются небывалым драйвом и мощным зарядом энергии, а сет-лист порадует разнообразием. В программе можно будет услышать, как старые песни, так и совсем новые.

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Чтобы выиграть два билета на фестиваль, нужно первым дозвониться в редакцию сразу после того, как прозвучал ролик с указанным номером телефона.

Розыгрыш проходит по будням, всего одну неделю, с 17 по 21 июня. В общей сложности будет разыграно 30 билетов. Каждый выигравший получит два билета.

«Нашествие» - крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио» и проводится с 1999 года.