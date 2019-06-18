Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Выиграй бесплатный билет!
Что нам стоит дом построить
Зачем сапогам полоска?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Олег Брячак против АЗС
Штрафы выше — город чище
Трасса Р-23: дорога смерти
Ганзейские дни. Программа
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
О зоне (особой экономической)
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 18.06.2019 21:3611 Александр Братчиков про Ганзу, убитые дороги, плохих подрядчиков, аляповатую рекламу и лошадниц 19.06.2019 17:450 Более 2 млн рублей получит Псковская область на мероприятия по укреплению межнационального сотрудничества 19.06.2019 17:390 ТРК «Акваполис» приглашает на «Ганзейский Сабантуй» 19.06.2019 17:300 С 1 июля повысятся тарифы на электроэнергию для населения Псковской области 19.06.2019 17:240 На очистку водных объектов псковского региона в этом году направят более 700 тыс рублей 19.06.2019 17:020 Разнообразие исполнителей на «Нашествии-2019» удивит зрителей
 
 
 
Самое популярное 18.06.2019 11:450 Корреспондент ГТРК «Псков» Регина Кадырова попала в ДТП в Санкт-Петербурге 17.06.2019 15:4816 Михаил Ведерников поручил разобраться с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений 17.06.2019 15:0715 Стала известна причина неоперативного реагирования скорой на вызов к умирающему жителю Печорского района 19.06.2019 08:331 Власти решили изменить сдачу ЕГЭ 16.06.2019 16:301 ДТП с четырьмя машинами на дороге Санкт-Петербург – Псков серьезно затрудняет движение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Разнообразие исполнителей на «Нашествии-2019» удивит зрителей

19.06.2019 17:02|ПсковКомментариев: 0

Российская музыкальная группа «25/17» выступит в заключительный день «Нашествия-2019», 21 июля, на главной сцене. Группа научилась блестяще звучать в каком угодно формате, хоть стадионного рок-концерта, хоть уютной камерной акустики. Это еще раз подчеркивает живучесть и многогранность ее песен.

«Алиса» также выступит на главной сцене в воскресенье. Концерты «Алисы» - это всегда праздник для ценителей живой музыки и качественного звука. А если учесть, что в туры команда теперь катается редко, то любое ее выступление становится значимым событием, пропускать которое ни в коем случае нельзя.

В этот же день на сцене «Ультра» выступит известная группа «Мураками». Широкую известность коллектив получил благодаря песням «0 км», «Бред». Группа множество раз возглавляла известные «тематические» хит-парады и чарты. Выступления команды характеризуются небывалым драйвом и мощным зарядом энергии, а сет-лист порадует разнообразием. В программе можно будет услышать, как старые песни, так и совсем новые.

Мечтаешь попасть на юбилейный фестиваль? Слушай «Наше Радио Псков» (103.0 FM)!

Чтобы выиграть два билета на фестиваль, нужно первым дозвониться в редакцию сразу после того, как прозвучал ролик с указанным номером телефона.

Розыгрыш проходит по будням, всего одну неделю, с 17 по 21 июня. В общей сложности будет разыграно 30 билетов. Каждый выигравший получит два билета.

«Нашествие» - крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио» и проводится с 1999 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 159 человек
19.06.2019, 17:510 Что ждет гостей на международном фестивале средневековой культуры «Псковская Ганза»? 19.06.2019, 17:450 Более 2 млн рублей получит Псковская область на мероприятия по укреплению межнационального сотрудничества 19.06.2019, 17:390 ТРК «Акваполис» приглашает на «Ганзейский Сабантуй» 19.06.2019, 17:300 С 1 июля повысятся тарифы на электроэнергию для населения Псковской области
19.06.2019, 17:240 На очистку водных объектов псковского региона в этом году направят более 700 тыс рублей 19.06.2019, 17:160 Подростка из Великих Лук, раненого из пневматики, на вертолете доставили в Детскую областную больницу 19.06.2019, 17:140 На базе ПсковГУ организованы экспресс-курсы для методистов, классных руководителей и школьных психологов 19.06.2019, 17:100 Поджог стал причиной пожара в Пыталовском районе
19.06.2019, 17:020 Разнообразие исполнителей на «Нашествии-2019» удивит зрителей 19.06.2019, 17:000 Псковский облсовпроф направил на «Прямую линию с Владимиром Путиным» обращение о необходимости изменения системы оплаты труда бюджетников 19.06.2019, 16:562 ПЛН-ТВ: Не служил - не мужик? 19.06.2019, 16:550 «Псков-747» 29 июня сыграет матч в рамках Ганзейских дней
19.06.2019, 16:500 Детей из санатория «Сосновый бор» научили ходить электробезопасным гусиным шагом 19.06.2019, 16:480 На 90,9% возросло в Псковской области число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними 19.06.2019, 16:440 Великолукское предприятие выделит миллион рублей на ремонт крыши в детском саду в Переслегино 19.06.2019, 16:400 Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны»
19.06.2019, 16:381 Прокуратура посчитала законной продажу здания и земельного участка детсада «Росток» в Пскове 19.06.2019, 16:230 В 20 образовательных организациях Псковской области отсутствуют психологи 19.06.2019, 16:220 Проблемы и перспективы развития молочного хозяйства в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 19.06.2019, 16:200 В Псковской области дан старт большинству избирательных кампаний
19.06.2019, 16:154 Что означает цветная полоска на сапоге? 19.06.2019, 16:062 Актер Алексей Севастьянов участвует в двух кинопроектах 19.06.2019, 16:050 В Госдуме приняли в первом чтении поправки «Единой России», восстанавливающие «дачную амнистию» 19.06.2019, 16:000 Алексей Севастьянов приветствует решение Игоря Максимова бороться за депутатский мандат
19.06.2019, 15:580 Михаил Ведерников: Профилактика подростковой преступности требует координированных действий со стороны правоохранительных органов 19.06.2019, 15:530 «Мазда» снесла пешеходное ограждение на улице Яна Райниса. ФОТО 19.06.2019, 15:422 Елена Полонская призвала руководителей управляющих компаний навести порядок на своих территориях 19.06.2019, 15:251 Анна Ефимова назначена руководителем пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
19.06.2019, 15:170 В областной больнице состоялось совещание по развитию программ медицинского образования ПсковГУ 19.06.2019, 15:140 ОНФ: Ребенок должен получить право на повторную сдачу ЕГЭ с выбором наилучшего результата 19.06.2019, 14:570 Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при хранении оружия на Октябрьской железной дороге 19.06.2019, 14:410 Побывать на празднике миллиона роз - алых и не только, приглашают псковичей
19.06.2019, 14:290 Руководство регионального Росреестра провело личный прием в приемной президента РФ 19.06.2019, 14:265 Алексей Севастьянов: Две «головы» местного самоуправления Пскова должны думать ради общего «туловища» 19.06.2019, 14:200 Выставка автора этикеток для рижского бальзама и конфет «Лайма» откроется в Пскове 19.06.2019, 14:110 Колбасу и натуральную оболочку вернули в Республику Беларусь сотрудники псковского Россельхознадзора
19.06.2019, 14:060 В Пыталово полиция задержала нетрезвого водителя «Фольксвагена» 19.06.2019, 14:005 Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных 19.06.2019, 13:472 Чаще улыбаться в Ганзейские дни и быть более терпеливыми призвал псковичей Алексей Севастьянов 19.06.2019, 13:440 2 года тюрьмы получил великолучанин за кражу 40 бутылок алкоголя, сигарет и продуктов
19.06.2019, 13:410 Фургон с псковскими номерами влетел под «КамАЗ» в Петербурге 19.06.2019, 13:390 В Псковской области планируют создать рейтинг управляющих компаний 19.06.2019, 13:360 Жителей Псковской области приглашают на Международный день йоги 19.06.2019, 13:330 ВЦИОМ: У 13% россиян не было выпускного
19.06.2019, 13:302 Алексей Севастьянов готов снова возглавить Псковское городское отделение «Единой России» 19.06.2019, 13:290 На дорогах Псковской области появятся 50 новых комплексов фотофиксации превышения скорости 19.06.2019, 13:240 Псковские следователи, полицейские, спасатели и детский омбудсмен встретились с отдыхающими и работниками детских лагерей 19.06.2019, 13:170 Музей-заповедник «Изборск» открывает проект «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов»
19.06.2019, 13:150 Полицейского уволили за утечку видео катастрофы SSJ100 в аэропорту Шереметьево 19.06.2019, 13:120 Для жителей Псковской области озвучили важный документ по оформлению протокола общего собрания собственников 19.06.2019, 13:090 Для съемок фильма «Учености плоды», которые пройдут в Пушкинских Горах, приглашают женщин, детей и мужчин старшего возраста 19.06.2019, 13:050 СМИ: Школы хотят иметь данные о загранпаспортах и соцсетях родителей учеников
19.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Алексеем Севастьяновым 19.06.2019, 12:560 В Себежском районе идет активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы 19.06.2019, 12:521 Волонтеры Молодой Ганзы прослушали финальный инструктаж по работе на Ганзе 19.06.2019, 12:490 «Сбербанк» не поддержит финансирование затрат на капремонт в Псковской области
19.06.2019, 12:490 Чемпионат Псковской области по велоспорту в дисциплине кросс-кантри пройдет в Изборско-Мальской долине 19.06.2019, 12:390 В Пскове и Великих Луках изъяты поддельные пятитысячные и стодолларовая банкноты 19.06.2019, 12:350 Неизвестный автомобиль сбил мотоциклиста в Островском районе 19.06.2019, 12:330 Псковские депутаты уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
19.06.2019, 12:270 Псковское УМВД призывает граждан сообщать о незаконном обороте наркотиков 19.06.2019, 12:190 Великолучанка перевела мошенникам 12 тысяч рублей 19.06.2019, 12:173 Совет Союза пенсионеров Псковского района организовал для своих активистов поездку в Тямшу 19.06.2019, 12:150 Только легенды русского рока выступят на главной сцене «Нашествия-2019»
19.06.2019, 12:130 По собираемым взносам на капремонт Псковская область отстает от других регионов 19.06.2019, 12:100 Алексей Севастьянов станет гостем программы «Собственной персоной» 19.06.2019, 11:382 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: про заграничную недвижимость народных избранников 19.06.2019, 11:330 Очередная сессия Псковского областного Собрания назначена на 4 июля
19.06.2019, 11:190 ОПФР: Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в июне, пенсию с учетом индексации получат в октябре 19.06.2019, 10:589 Число вопросов Путину перевалило за миллион 19.06.2019, 10:510 Великолучане стали лучшими на соревнованиях по радиоуправляемым авиамоделям 19.06.2019, 10:450 Молодой человек украл женскую блузку из магазина в Дедовичах
19.06.2019, 10:370 В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару 19.06.2019, 10:300 Несколько улиц для движения автотранспорта будут перекрыты в Великих Луках 19.06.2019, 10:170 Уголовный розыск продолжает поиски 36-летнего великолучанина, пропавшего в мае 19.06.2019, 10:130 59-летний мужчина утонул рядом с островом Дятлинка в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.