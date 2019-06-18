Общество

Псковские следователи, полицейские, спасатели и детский омбудсмен встретились с отдыхающими и работниками детских лагерей

18 июня в рамках акции «Безопасность детства - 2019» состоялся совместный выезд в загородные оздоровительные лагеря представителей следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, уполномоченного по правам ребенка в регионе, а также сотрудников областных управлений МВД (ГИБДД, УКОН) и МЧС, целью которого были профилактические встречи с отдыхающими детьми и сотрудниками лагерей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, мероприятие прошло в рамках ежегодного мониторинга состояния загородных лагерей, санаторно-оздоровительных и палаточных лагерей отдыха и оздоровления детей в Псковской области.

В ходе совместного выезда представители рабочей группы осмотрели территории отдыха и провели профилактические встречи в детских оздоровительных лагерях «Алые паруса» в Островском районе и «Кот и Дуб» в Пушкиногорском районе.

С отдыхающими и персоналом лагерей в форме диалога обсудили опасные факторы летнего каникулярного отдыха, вопросы безопасности дорожного движения, а также поговорили о вреде употребления запрещенных веществ. Общая численность аудитории, на которую было направлено мероприятие, составила почти 200 человек.

Несмотря на жару, дети с удовольствием отвечали на вопросы, слушали истории из профессиональной жизни гостей и подарили концерт из самодеятельных номеров.