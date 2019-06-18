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ОНФ: Ребенок должен получить право на повторную сдачу ЕГЭ с выбором наилучшего результата

Введение процедуры повторной сдачи ЕГЭ с правом ребенка выбирать наилучший результат станет гуманным шагом, при этом не нарушит исходную цель единого экзамена, считает член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Она обратила внимание, в частности, на возможности технических сбоев при организации экзаменов, которые повышают уровень стресса и у детей, и у родителей, сообщает пресс-служба ОНФ.

Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ (основного госэкзамена, сдается в девятом классе) планируют сделать индивидуальными, пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Таким образом предлагается бороться с утечками общих заданий и списыванием. Индивидуальные задания призваны сделать бесполезным копирование экзаменационных вопросов и выполненных заданий.

«Экзаменационные процедуры не могут развиваться только в сторону защиты от списывания. Главное, куда должен двигаться ЕГЭ – прозрачность, содержательная объективность и надежность. Если мы вспомним еще раз старт Единого государственного экзамена, то одной из целей была возможность оценивать результаты обучения детей в справедливых условиях, когда используется единая система, единая процедура. Все дети России должны получать единообразно выстроенные, одинаковые по сложности КИМы (контрольно-измерительные материалы, то есть задания), которые, в свою очередь, должны опираться на образовательный стандарт», - подчеркнула Духанина.

Она напомнила, что, по результатам опросов ОНФ, только 15% родителей уверены, что ребенок сможет сдать ЕГЭ без привлечения к подготовке дополнительных профессионалов. Это может означать, что экзаменационные задания по объему и уровню сложности значительно выше уровня, обеспечиваемого школой. Одним из инструментов, регламентирующих составление заданий ЕГЭ, станет новый федеральный государственный образовательный стандарт, где будет описано содержание, которым должны владеть дети.

Духанина отметила, что процедура оценки полученного школьниками образования может не ограничиваться одним ЕГЭ: «Перспективу итоговой оценки за курс школы многие регионы уже видят в цифровом портфолио, которое отражает не сухие баллы, а динамику образовательных достижений ученика. В таких системах вопрос о списывании отпадает сам собой».