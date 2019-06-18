Общество

Анна Ефимова назначена руководителем пресс-службы муниципального образования «Город Псков»

Анна Ефимова назначена начальником отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью аппарата Псковской городской Думы. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника в органах МСУ.

Опыт работы Анны Ефимовой в журналистике больше 11 лет. Свою трудовую деятельность она начала в 2008 году. Работала на должностях корреспондента и заместителя главного редактора в ИД «Стерх-Луки», АНО «Великолукская правда Новости», МУП «Издательство «Великолукская правда».

В последнее время являлась генеральным директором ООО «Луки.ру», также на общественных началах трудилась в пресс-службах некоммерческих организаций.

Анна Ефимова награждена почетными грамотами генерального прокурора Российской Федерации (2014 год), Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (2011 год).

Она сменила на посту руководителя пресс-службы муниципального образования Анну Удовенко.