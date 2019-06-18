Общество

Елена Полонская призвала руководителей управляющих компаний навести порядок на своих территориях

Сегодня, 19 июня, и.п. главы города Пскова Елена Полонская в ходе рабочего совещания с руководителями управляющих компаний ООО «Микрорайон №6» и МБУ «Жилище» Натальей Афанасьевой и Виктором Лукиным призвала их работать на результат и навести порядок на своих территориях.

«Вы все знаете, что на прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников поставил городским властям конкретную задачу - привести город в порядок, - обратилась к присутствующим Елена Полонская. - До начала 39-х Международных Ганзейских дней остается очень мало времени. К сожалению, вчера на контрольном обходе мы выявили нарушения на подведомственных вам территориях. Жители недовольны тем, как убираются дворы. Давайте наведем порядок, мы не имеем права подвести ни губернатора, ни псковичей. Жители города, гости города должны видеть нашу работу» - подчеркнула И. п. Главы города, а также отметила, что устранять нарушения и убирать мусор нужно не только к Ганзейским дням, но и постоянно, так как это совместное дело на общее благо.

Руководители управляющих организаций в свою очередь высказали претензии в адрес подрядчиков, производящих ремонты фасадов многоквартирных домов, которые также не выполняют свои обязательства в полной мере. «Нас не слышат подрядчики или не хотят слышать», - пожаловалась Наталья Афанасьева.

«Давайте не воевать с подрядчиками. А наводить порядок. Если не слышат, пишите мне. Каждый должен отвечать за свою работу,» - ответила Елена Полонская, подчеркнув, что только совместными усилиями и слаженной работой можно добиться результата. А главный результат для всех - это сделать город Псков чистым, комфортным для жителей и гостей города и красивым.

Также она заострила особое внимание на состоянии внутридомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу Октябрьский, 33.

«Это просто эпицентр грязи. Иначе назвать не могу. Так быть не должно!» - подчеркнула и.п. Главы города.

Виктор Лукин, под ведомством которого находится данная территория, заверил, что в ближайшие дни порядок будет наведен.

В заключение участники совещания пришли к общему соглашению, обозначили необходимый объем работы и выразили желание трудиться на благо города Пскова: «Будем взаимодействовать, и работать в одном направлении, надеюсь на наше плодотворное сотрудничество» - заключила Елена Полонская.

Напомним, что поводом рабочего совещания послужил проведенный накануне, в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням, контрольный обход территорий, входящих в праздничные пространства.

В нем приняли участие И. п. Главы города Пскова Елена Полонская, заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, представители Управляющих компаний и Контрольного управления Администрации Пскова. В результате обхода были выявлены нарушения по уборке территорий данными управляющими организациями.

Так, по адресам Вокзальная, 48 и Октябрьский проспект, 31-33 не убран мусор, переполнены урны, не выметены пешеходные дорожки и тротуары, также на некоторых участках не скошена трава и бурьян.

Контрольные обходы в этот день были совершены также по набережной реки Великой, улицам Профсоюзной, Советской, а также по прилегающим к ним дворовым территориям.