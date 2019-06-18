Общество

Михаил Ведерников: Профилактика подростковой преступности требует координированных действий со стороны правоохранительных органов

Профилактика правонарушений со стороны несовершеннолетних - деликатная тема, которая требует координированных действий со стороны правоохранительных органов. Отрицательные параметры по основным показателям растут. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 19 июня, заявил губернатор Псковской области

Михаил Ведерников в ходе совещания в прокуратуре Псковской области с участием руководителей правоохранительных органов и органов государственной власти области.

Обсуждение было посвящено вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также преступлений в отношении несовершеннолетних.

Городские школы не владеют информацией о правонарушениях со стороны несовершеннолетних. Необходимо организовать взаимодействие педагогов с правоохранительными ведомствами, заявил Михаил Ведерников. Основная доля преступлений приходится на кражи - около 80%. «В регионе реализуется ряд разных проектов, способных решать данные проблемы», - заявил губернатор.

Он отметил, что на днях в область стали поступать воркаут-площадки, действует «Юнармия», важную роль в общественной жизни молодежи играет «Команда 2018». В ближайшее время в Дно откроется филиал «Команды 2018», а также ожидается открытие Центра молодежи в псковском кинотеатре «Октябрь».

По словам губернатора, все это поможет молодым людям увидеть другую сторону жизни, не криминальную.