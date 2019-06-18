Общество

На 90,9% возросло в Псковской области число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними

На территории Псковского региона постоянно проживает 116 420 несовершеннолетних, из них 23 009 - в возрасте 14 - 17 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 19 июня, сообщила старший помощник прокурора Псковской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Екатерина Шаворова в ходе совещания в прокуратуре Псковской области по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также преступлений в отношении несовершеннолетних.

По словам Екатерины Шаворовой, за 2018 год на профилактический учет в органы внутренних дел поставлено 475 подростков и 36 групп антиобщественной направленности, участниками которых являются 95 несовершеннолетних. Возросло на 90,9% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Как сообщила помощник прокурора, основной массив преступлений, к совершению которых причастны подростки, в том числе тяжких, составляют преступления имущественного характера: 4,0% (7 эпизодов) – грабежи, 77,8% (137 эпизодов) – кражи, 3,4% (6 эпизодов) – неправомерные завладения транспортными средствами.

Неблагополучная семья - ведущий фактор формирования девиантного поведения несовершеннолетнего, сообщила Екатерина Шаворова.