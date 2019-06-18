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Общество

В Госдуме приняли в первом чтении поправки «Единой России», восстанавливающие «дачную амнистию»

19.06.2019 16:05|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении разработанные фракцией «Единой России» поправки в закон «О дачной амнистии». Они предусматривают восстановление упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость сроком до 1 марта 2022 года. Документ принят единогласно - 402 голоса «за».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, представляя документ на пленарном заседании нижней палаты парламента, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что «дачная амнистия» действовала в течение 13 лет. «Речь идет об упрощенном порядке оформления той недвижимости, которую граждане использует не для бизнеса, а для потребительских нужд. Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки. По этому законопроекту предлагается оформить те права, которые уже существуют, которые существовали, возникали раньше», - указал Крашенинников.

По словам депутата, положения «дачной амнистии», которые действовали до 1 марта 2019 года, позволили легализовать 13 млн объектов по всей стране. «Конечно, не все успели это сделать. Мы считаем, что несколько миллионов граждан, где-то от пяти млн и выше объектов еще не оформлены. Мы предлагаем эту амнистию продлить до 1 марта 2022 года», - сказал парламентарий.

Он отметил, что в законопроекте особое внимание уделено вопросу цены объектов. «Мы считаем, что те правила, которые существуют, по которым субъекты федерации могут устанавливать предел стоимости, должны продолжать действовать. Также нужно оформлять общие участки в садовых, дачных, других товариществах. Допустим дороги, въезды и так далее оформлять бесплатно. У нас есть норма, которая говорит об обязанности органов местного самоуправления информировать население как нужно оформлять объекты в упрощенном порядке. Также есть норма, которая говорит о том, что если дом не больше двух этажей, если он небольшого количества метров, он также оформляется в упрощенном порядке через декларацию», - добавил Крашенинников.

Парламентарий подчеркнул, что законопроектом не предлагается «амнистировать» граждан, он оформляет те права, которые возникли раньше. «С одной стороны, права граждан будут защищены, с другой стороны, государство должно понимать, что именно находится в собственности граждан. Мне кажется, это очень благородная и нужная задача как для граждан, так и для государства. Эти права уже существуют, их нужно оформить для того, чтобы была возможность, допустим, продать, заложить, передать по наследству имущество. Нужно, чтобы были адреса, по которым люди могут получить медицинскую помощь, и так далее, - все для того, чтобы граждане могли спокойно проживать в своих домах», - сказал он.

«Это чрезвычайно важный закон, если мы сейчас его примем, то сможем уже в весеннюю сессию дать гражданам возможность в упрощенном порядке оформлять свои права», - заключил Крашенинников.

Теги: #Единая Россия #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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