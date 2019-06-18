Общество

В 20 образовательных организациях Псковской области отсутствуют психологи

В 20 образовательных организациях Псковской области отсутствуют психологи. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 19 июня, сообщила старший помощник прокурора Псковской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Екатерина Шаворова в ходе совещания в прокуратуре Псковской области.

По словам помощника прокурора, в тех образовательных учреждениях, где есть психологи, их работа в большинстве случаев неэффективна.

По состоянию на апрель 2019 года, в 145 (96%) муниципальных и государственных общеобразовательных организациях области действуют школьные службы медиации (примирения). Ежегодно туда поступает более 300 заявок на проведение процедуры медиации. Заключением примирительного договора заканчиваются почти все конфликтные ситуации.

Основная тематика проведенных процедур медиации связана с разрешением конфликтных ситуаций в образовательной организации, на втором месте – семейные конфликты, на третьем месте – процедуры по категории «общественно опасные случаи, совершенные несовершеннолетними», пояснила Екатерина Шаворова.

В целях оказания своевременной психолого-педагогической поддержки в общеобразовательных организациях действуют службы психолого-педагогического сопровождения. Всего в общеобразовательных организациях, находящихся в Псковской области, в 2019 году насчитывается 181 педагог-психолог и 167 социальных педагогов.