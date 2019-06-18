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Общество

Детей из санатория «Сосновый бор» научили ходить электробезопасным гусиным шагом

19.06.2019 16:50|ПсковКомментариев: 0

В детском санатории «Сосновый бор» прошло комплексное занятие по безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в блоке, посвященном профилактике электротравматизма, дети младшего и среднего школьного возраста повторили основные правила поведения вблизи электросетевых объектов. Занятие провели специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» совместно с представителями Центра противопожарной пропаганды и ВДПО.

С помощью красочного наглядного пособия ребята обсудили примеры из повседневной жизни, с которыми можно столкнуться во время длительных летних каникул: безопасно ли рыбачить вблизи ЛЭП, где спрятаться от природного электричества во время грозы, что делать, если видишь поврежденный провод. Участники встречи узнали, что из опасной восьмиметровой зоны поражения электротоком нужно выходить специальным «гусиным шагом» и научились это делать.

Закрепить полученные знания детям помогут полезные подарки от энергетиков: тетради и книжные закладки с памятками по электробезопасности. Кроме того, ребята получили наборы брошюр с историями о Тилли-Тукки и его друзьях, изданные при поддержке компании «Россети Северо-Запад».

Представители Центра противопожарной пропаганды и ВДПО познакомили ребят из санатория с историей пожарной охраны и показали оборудование, которое используют пожарные в работе.

Планируется, что подобные комплексные занятия по безопасности во время летних школьных каникул будут организованы в детских санаториях и лагерях отдыха в Псковском, Островском, Печорском и Гдовском районах.

Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
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