Общество

Прокуратура посчитала законной продажу здания и земельного участка детсада «Росток» в Пскове

Прокуратура Псковской области считает законным решение Псковской городской думы о включении здания и земельного участка бывшего «Центра развития ребенка - детский сад № 7 “Росток”» (г. Псков, ул. Свердлова, 40) в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год. Об этом говорится в ответе прокуратуры депутату Псковского областного Собрания Льва Шлосберга (фракция «Яблоко»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Яблока», работа детского сада в его историческом здании (1948 года постройки) была прекращена в июне 2017 года. В сентябре 2018 года вместо ранее запланированного ремонта Псковская гордума внесла детсад в план приватизации муниципального имущества. При этом экспертная оценка последствий его закрытия для детей не проводилась.

Осенью 2018 года после запроса Шлосберга областная прокуратура внесла представление главе администрации Пскова Александру Братчикову о необходимости устранения нарушений. Через три дня после внесения представления прокуратуры специальная межведомственная комиссия заключила, что «изменение назначения здания не окажет отрицательного влияния на обеспечение детей доступным дошкольным образованием в Пскове.

Лев Шлосберг направил в апреле второй запрос в областную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку заключению комиссии. Из ответа, подписанного заместителем прокурора области Сергеем Левшаковым, следует, что комиссией подтверждено ненадлежащее состояние здания, а на выполнение проекта капитального ремонта, археологических исследований и самих ремонтных работ требуется более 100 млн рублей (в бюджете города, по информации прокуратуры, таких денег нет).

Заместитель прокурора области полагает, что оснований не доверять заключению комиссии о возможном изменении назначения социального объекта для детей не усматривается. При этом он сообщил, что на момент предшествующей проверки в декабре 2018 года очередь в детсады Пскова составляла 7 315 человек, в том числе от 1,5 лет до 3 лет – 3 978 человек, от 3 лет и старше – 247 человек. Таким образом, ситуация с обеспечением детей местами в дошкольных учреждениях в Пскове остается неудовлетворительной.

Левшаков сообщил, что работа «Центра развития ребенка - детский сад №7 “Росток”» была возобновлена в здании на ул. Стахановская, 89 (проектная мощность 200 мест). Но из-за того, что там не было обеспечено закрепление детсада за территорией, в администрацию Пскова 19 апреля было внесено еще одно представление прокуратуры об устранении нарушений.

По словам заместителя прокурора, 26 апреля ведомство также обратило внимание на отсутствие у администрации города правовых актов, регламентирующих порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью. Оба нарушения были устранены.

Левшаков отметил, что здание и земельный участок бывшего детсада «Росток» депутаты гордумы включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2019 год с прогнозом поступлений в бюджет 3,5 млн руб. от продажи здания и 8,53 млн руб. от продажи земельного участка.

Администрация Пскова тем временем 1 апреля изменила вид разрешенного использования муниципального имущества бывшей территории детсада «Росток» - с «для размещения здания и игровых площадок» на «деловое управление», а здания - с «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Росток» на «офисное здание». После этого условия приватизации муниципального имущества были утверждены 23 мая решением Псковской гордумы «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в третьем квартале 2019 года».

Оснований для опротестования этих решений прокуратура Псковской области не усматривает.

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Лев Шлосберг не согласен с такой оценкой и намерен обжаловать полученный ответ заместителя прокурора области лично прокурору области, министерство просвещения РФ и другие инстанции.