Общество

Псковский облсовпроф направил на «Прямую линию с Владимиром Путиным» обращение о необходимости изменения системы оплаты труда бюджетников

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила на «Прямую линию с Владимиром Путиным» обращение от лица профсоюзного актива бюджетной сферы Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращении отмечается, что профсоюзные активисты неоднократно обращались в правительство Российской Федерации о необходимости изменения системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

«Система оплаты труда, которая действует сегодня на территории нашей страны, породила большую несправедливость. Работники одного труда, одной деятельности, одной квалификации, но работающие в разных регионах получают необоснованно разную заработную плату. Фактически утратилась разница в оплате между работниками квалифицированного и неквалифицированного труда, утратила значение стимулирующая часть заработной платы», — сказала лидер псковских профсоюзов. Профсоюзная сторона считает, что сегодня своевременно дать поручение Правительству РФ о разработке новых подходов в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, которые будут основаны на единой тарифной системе и на базовом принципе, чтобы минимальный должностной оклад был не ниже минимального размера оплаты труда.

Обращение направлено на «прямую линию» в формате видео.