Общество

В Псковской области комиссии по делам несовершеннолетних «докрутят» до идеальной модели

Увеличить штатную численность муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних предложила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением детский омбудсмен выступила сегодня, 19 июня, на совещании в прокуратуре Псковской области по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также преступлений в отношении несовершеннолетних.

В Пскове, по ее словам, в комиссии по делам несовершеннолетних работают всего три штатных сотрудника.

Губернатор региона Михаил Ведерников поручил определить в Псковской области комиссию по делам несовершеннолетних, которая работает наиболее эффективно. «Докрутим ее до идеальной модели, потом будем подстраивать под нее остальные», - заявил губернатор.