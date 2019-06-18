Общество

На очистку водных объектов псковского региона в этом году направят более 700 тыс рублей

Более 700 тыс. рублей направят из областного бюджета в этом году на очистку Псковского, Чудского и Теплого озер и устья реки Великой от брошенных орудий лова. Это на 200 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время заключено 3 госконтракта на оказание услуг по очистке от брошенных орудий лова акватории озер и устья реки с двумя организациями.

Так, например, на акватории Псковского озера планируется изъять около 56 куб. м затопленных сетей. Порядка 30 куб. м заброшенных орудий лова — на акватории Чудского и Теплого озер, и еще порядка 15 куб. м — в устье реки Великой.

При проведении работ планируется обследовать места наибольшего скопления затопленных лесковых сетей. В основном это места, находящиеся вблизи береговых линий водных объектов.

Очистка водоемов от затопленных сетей приведет к сохранению мест нереста и зимовки водных биоресурсов, а также к улучшению общей экологической ситуации на водоемах, отметили в Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Напомним, что мероприятия по очистке водных объектов от брошенных орудий лова проводятся ежегодно с 2006 года. За этот период из водоемов области было изъято и утилизировано более тысячи куб. м сетей или около 2,5 тыс. км.

Работа по очистке Псковского, Чудского и Теплого озер и устья реки Великой будет вестись в рамках государственной программы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса».