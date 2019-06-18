Общество

С 1 июля повысятся тарифы на электроэнергию для населения Псковской области

В связи с ежегодной индексации тарифов с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

Согласно приказу государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике одноставочный (суточный) тариф для жителей, проживающих в городских населенных пунктах, будет равен 4,40 руб. за 1 кВт/ч, в сельской местности – 3,08 руб. Стоимость 1 кВт/ч для населения, проживающего в домах с электроплитами составит 3,30 руб.

АО «Псковэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии – до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Следовательно, оплату за электроэнергию, потребленную за период до 01.07.2019 по старой цене, следует произвести в срок до 10.07.2019 включительно.

Оплатить потребленную электроэнергию без комиссии можно на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт» и в тех Центрах обслуживания потребителей, где установлены кассовые аппараты.