Общество

Что ждет гостей на международном фестивале средневековой культуры «Псковская Ганза»?

27-30 июня в Пскове в рамках Международных Ганзейских дней Нового времени пройдет Международный фестиваль средневековой культуры «Псковская Ганза». На фестивале будут организованы две основных локации, которые включат в себя множество интерактивных, ремесленных площадок, мест для обучения и сражений.

Место первой площадки - набережная реки Великой от Плоской башни до башни Кутекрома, а второй - набережная реки Псковы, парк у церкви Богоявления с Запсковья. Оба лагеря будут работать на протяжении всех четырех дней. На данный момент на участие в фестивале заявилось около 450 реконструкторов. Об этом на пресс-конференции в среду, 19 июня, рассказали руководители клубов реконструкции, участвующих в фестивале.

Первый лагерь, располагающийся на набережной реки Великой от Плоской башни до башни Кутекрома, получил тематическое название «Начало Пскова». Он будет хорошо виден издали гостям, идущим в центр города с Завеличья.

В этом лагере будет организована военная площадка, где все желающие могут попробовать себя в роли воинов. Готей будут учить работать с оружием, двигаться в доспехах, при желании можно даже попробовать свои силы в состязании.

Там же один из клубов реконструкции познакомит гостей с ремеслами, промыслами и занятиями псковичей во времена становления торгового Пскова. Все время на площадке будут работать мастерские по изготовлению изделий из кожи, например, поясных сумок, ремней и кошельков. Дети и взрослые смогут посмотреть как изготавливалась обувь, в которой ходили псковичи в средневековье. В «Начале Пскова» каждый сможет найти развлечение по душе: изготовить нитки из пряжи, сплести рыболовные сети, проверить грамотность и написать что-нибудь на деревянных дощечках, залитых воском или на бересте. Дополнительно будет организована игровая площадка, где будут не только активные игры, но и настольные.

Еще одними важными тематическими площадками в этой локации станут «Средневековая ладья», «Средневековая верфь» и «Средневековая пристань». Специально для их организации будет установлен пирс, к которому подведут две ладьи. Одна из них псковская, сделанная местными мастерами, а вторая приедет из Санкт-Петербурга и будет представлять собой судно, которое активно использовались нашими горожанами в торговых и военных целях.

Два раза в день, примерно в 14:00 и 17:00, на этой площадке ожидается прибытие гостей по воде. Зрителей ждет настоящее театрализованное представление. Организаторы отметили, что встречи могут быть мирными, связанными с торговыми целями, а могут быть и военными походами.

Также здесь будет проведено несколько мастер-классов, в которых будут участвовать зрители. Можно попробовать себя в плетении каната с помощью специальных приспособлений или научиться делать корабельные заклепки.

На протяжении всех четырех дней фестиваля гости смогут созерцать изготовление деталей для средневекового судна, а прямо на берегу будут тесать весла.

Работа всех площадок и мастерских будет сопровождаться рассказами о Ганзейском союзе.

Вторая большая площадка будет базироваться на берегу реки Псковы. Там будет расположен боевой военно-полевой лагерь русской дружины и западно-европейских воинов. Зрителей ждут крупные боевые столкновения, примерно 120 на 120 бойцов.

Для жителей и гостей города будет организована выставка вооружений и доспехов воинов. Будет представлено 8 полноростовых фигур русских воинов, по которым можно будет проследить эволюцию русских доспехов с XIII по XVII века. Обо всех изменениях и трансформациях расскажут экскурсоводы, а все доспехи можно будет померить .

На второй площадке расположится и «Стрелецкий лагерь», где представят специальную конструкцию, которая использовалась стрельцами в сражениях. Также там проведут лучный турнир, поединки один на один и рыцарские турниры. Все дни фестиваля с 11 утра до вечера можно придти на берег и застать одну из битв или сражений.

На всех площадках будет организована традиционная реконструкторская торговля, где можно будет приобрести украшения, литье, шкуры и другие «средневековые» товары.

Если вы соберетесь идти в один из лагерей реконструкторов на целый день, рекомендуем запастись едой. Пообедать можно будет только в кафе и ресторанах, находящихся неподалеку. На самих площадках не будет никаких «средневековых трапезных палат». Зато туалетами будут оснащены все площадки.

Организаторы фестиваля настоятельно рекомендуют гостям приходить на фестиваль пешком. По их оценкам, найти парковочное место вблизи будет непростой задачей. Также во избежание конфликтов с горожанами, которые привыкли отдыхать и загорать на берегу Псковы — в месте дислокации одного из лагерей, организаторы просят заранее планировать досуг с учетом дат проведения фестиваля.