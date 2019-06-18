Общество

Более 2 млн рублей получит Псковская область на мероприятия по укреплению межнационального сотрудничества

Псковская область вошла в число победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Конкурс ежегодно проводит Федеральное агентство по делам национальностей в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В итоге в этом году Псковская область получит порядка 2,3 млн рублей. Средства будут направлены на софинансирование расходов областного бюджета для предоставления субсидий средствам массовой информации. Деньги пойдут на реализацию медиа-проектов, нацеленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.

Кроме того, средства субсидии предусмотрены на проведение традиционных фестивалей и встреч: Международного фольклорного фестиваля им. Ольги Сергеевой, Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане Дружбы» в Себежском районе и Международного этнокультурного фестиваля сету (сето) «Сетомаа. Семейные встречи».

Деньги также предусмотрены на предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.