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Общество

Инфляция в СЗФО в мае стабилизировалась на 4,9%

19.06.2019 18:36|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае составила 4,9%. Темпы роста цен сохранились на апрельском уровне после снижения в течение двух предыдущих месяцев. В целом по стране годовые темпы роста цен в мае продолжили снижение, составив 5,1% после 5,2% в апреле, сообщили Псковской Ленте Новостей в Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России. 

Уровень инфляции на Северо-Западе оставался одним из самых низких среди всех федеральных округов.

Свыше половины товаров и услуг потребительской корзины в округе в мае в годовом выражении подорожали не более чем на 4% или даже подешевели.

При сохранении общего уровня инфляции без изменения темпы роста цен на продовольствие и услуги ускорились, а на непродовольственные товары – замедлились.

Годовая продовольственная инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае ускорилась до 6,0% с 5,5% в апреле за счет сокращения предложения отдельных видов овощей и фруктов. Увеличились темпы роста цен на тепличные огурцы, в основном вследствие некоторого уменьшения производства хозяйствами основного поставщика тепличных овощей в округе – Ленинградской области. В связи с исчерпанием запасов прошлогоднего урожая и ограниченными поставками импортных овощей (из-за сокращения предложения на европейском рынке в связи с засухой в прошлом году) высокими темпами дорожали лук, морковь, чеснок. При этом замедлились темпы удешевления картофеля, но его средняя стоимость оставалась ниже, чем год назад. В связи с сокращением поставок фруктов на российский рынок из-за повышения спроса на них в странах Европы ощутимо увеличились темпы роста цен на бананы, виноград и груши. Вместе с тем, продовольственную инфляцию сдерживало замедление темпов роста цен на помидоры и капусту благодаря расширению предложения как отечественной, так и импортной продукции.

«Зачастую пик цен на плодоовощную продукцию приходится на конец весны в связи с исчерпанием запасов овощей в хранилищах и поступлением на прилавки дорогого импорта, а затем рынок наполняется отечественными овощами нового урожая и следует снижение цен», – комментирует ситуацию начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирина Петрова.

По прогнозам экспертов, благоприятные погодные условия этой весны создают предпосылки для хорошего урожая отечественных овощей, также как и зерна, и последующего замедления роста цен на продовольствие.

Годовая непродовольственная инфляция в мае 2019 года замедлилась до 3,6% с 4,3% в апреле. Основная причина – эффект базы. В мае прошлого года значительно подорожало топливо. В результате договоренностей правительства и нефтекомпаний цены постепенно стабилизировались, и в мае текущего года годовые темпы прироста цен на бензин снизились до 3% с 9% в апреле.

Основной вклад в ускорение инфляции услуг до 5,0% в мае с 4,7% в апреле внесли услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта. Стоимость услуг зарубежного туризма росла опережающими темпами под влиянием повышенного спроса в связи с более продолжительными майскими праздниками в 2019 году. Кроме того, ускорились темпы роста цен на услуги воздушного транспорта в связи с ростом издержек авиаперевозчиков, в том числе вследствие повышения цен на авиационный керосин.

Ключевую роль в ценовой динамике Северо-Западного федерального округа традиционно играл Санкт-Петербург. Несмотря на то, что инфляция в городе оставалась ниже, чем по округу и России в целом, в мае годовые темпы роста цен в Санкт-Петербурге незначительно ускорились и составили 4,7%.

В половине регионов Северо-Западного федерального округа инфляция в мае замедлилась. В Ленинградской области инфляция не изменилась и по-прежнему осталась самой низкой в федеральном округе – 4,4%.

Наибольший рост цен в годовом выражении наблюдался в Республике Коми – 6,5% и Калининградской области – 6,1%. В мае темпы инфляции в этих регионах ускорились как за счет локальных факторов, так и общих для всего округа. В Республике Коми основной вклад в ускорение инфляции в мае внес рост цен на фрукты и овощи. Также повысились темпы роста цен на услуги зарубежного туризма из-за невысокого уровня конкуренции среди турагентств и повышенного спроса на туристические путевки в майские праздники. В Калининградской области увеличились годовые темпы роста цен на мясо за счет подорожания кормов из-за дефицита фуражного зерна и непредвиденных расходов на массовую вакцинацию свиней от африканской чумы. Инфляция в Калининградской области в силу особенностей географического положения особенно чувствительна к изменениям в поставках зерна и мяса через границу.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране по итогам 2019 года составит 4,2–4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. В июне Банк России снизил прогноз инфляции (с ожидавшихся 4,7–5,2%) с учетом снижения краткосрочных инфляционных рисков.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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