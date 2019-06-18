Общество

Останки 80 погибших во времена Великой Отечественной войны бойцов захоронят в Великолукском районе

На братском захоронении станции Чернозем Великолукского района в пятницу, 21 июня, в 11:00 пройдет захоронение останков 80 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, в период с 1942 по 1943 годы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, останки военнослужащих обнаружили в межвахтовый период. Поиски организовали военно-патриотические клубы «Маргелов» и «Высота». Работы велись на территории Великолукского и Себежского районов.

«Удалось установить личности двух военнослужащих. При них поисковики обнаружили медальоны. Один военнослужащий из Тюменской области. Его останки мы передадим родственникам. Сейчас решается вопрос с транспортом, потому что они уже пожилые люди и не могут за свой счет организовать перевозку. Близких второго военнослужащего еще устанавливаем», - отметил заместитель начальника военно-патриотического клуба «Маргелов» Андрей Лиханов.

По его словам, установить личности погибших достаточно сложно, поскольку командование не успевало обеспечить личными опознавательными знаками всех солдат. Награды также встречаются редко. Поэтому опознание двух-трех красноармейцев из сотни - это большая удача для поисковиков. «Это наша основная задача - установить личность погибшего солдата и, по возможности, найти его родственников. Мы работаем и с подписными вещами, даже если на них есть только инициалы. Исследуем архивы и стараемся разыскать как можно больше информации», - рассказал Андрей Лиханов.

Напомним, в Себежском районе в конце апреля прошла 25-я региональная «Вахта памяти». Она состоялась при поддержке Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который лично приезжал на место поиска. На «Вахту памяти» приехало рекордное количество волонтеров - около 380 человек. По итогам работ удалось обнаружить и захоронить останки более 140 советских воинов, установить личность одного из них, а также найти две медали, обладатели которых устанавливаются.