Общество

Люди не от хорошей жизни содержат огороды - Татьяна Пахомова о «ленивых нуждающихся»

Начальник территориального управления Дновского района комитета по социальной защите населения региона, общественный помощник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова уверена, что на территории региона нет людей, намеренно занимающих иждивенческую позицию по отношению к государству, которых некоторые законодатели окрестили «ленивыми нуждающимися». Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

По ее мнению, если люди содержат свои огороды и сады, это еще не значит, что они не нуждаются в мерах господдержки. «Люди не от хорошей жизни на этих участках работают. Хотя бы у тебя будет картошка, морковка и прочее, что постоянно в цене только растет. Это не потому, что человек это хочет делать и ему сильно это позволяет здоровье, а просто потому, что есть страх остаться вообще за чертой», - пояснила Татьяна Пахомова.

Она уверена, лишать таких людей соцподдержки за нелишние сотки - крайне преждевременно. «Те меры поддержки, которые сегодня получают люди, это действительно необходимые меры. Пенсии - недостаточно большие, они совершенно небольшие. Если даже взять среднюю в 14 тысяч рублей, то это ничто. Ну, 1100 рублей ветеран труда еще раз в месяц получит. Но разве это деньги? Нужно и за квартиру платить, а плата за жилищно-коммунальные услуги естественно еще и вырастут», - добавила Татьяна Пахомова.

Напомним, в России предложили лишать государственных пособий так называемых «мнимых бедных». Как сообщают федеральные СМИ, с такими предложениями на уровень министерств и ведомств страны вышли некоторые регионы. Под «мнимыми» (или есть еще термин «ленивыми») бедными авторы инициативы подразумевают, например, людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Предполагается, что жилплощадь, незанятую человеком и членами его семьи, можно сдавать в аренду или продать, ас помощью огорода можно не только прокормиться самим, но и продавать излишки.

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Эти предложения рассматриваются в рамках работы по изменению критериев нуждаемости малообеспеченных граждан. Эксперты полагают, что усилия, как региональных властей субъектов страны, так и госорганов, направлены на выполнение указов президента по уменьшению числа людей, живущих за чертой бедности. По официальной статистике таковых в нашей стране 20 миллионов человек, а неправительственные статагентства дают цифру - до 35 миллионов.