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Общество

Специалисты Писковичского культурно-досугового центра провели акцию «Сдай батарейку - спаси ежика!»

19.06.2019 22:07|ПсковКомментариев: 1

Специалисты Писковичского культурно-досугового центра запустили экологическую акцию «Сдай батарейку - спаси ежика!». Кроме того, специалисты КДЦ привели в порядок приклубную территорию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, цель акции - формирование экологической культуры, повышение экологической грамотности и сознательности детей и их родителей. Акция дает возможность сдать использованные элементы питания на утилизацию.

«О том, что батарейки вредны для окружающей среды, слышал почти каждый человек. Но многие не знают, как правильно поступить с использованными батарейками», - отметили организаторы акции.

Писковичский КДЦ приглашает всех желающих принять участие в акции.

Теги: #писковичи #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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