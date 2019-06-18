Общество

Специалисты Писковичского культурно-досугового центра провели акцию «Сдай батарейку - спаси ежика!»

Специалисты Писковичского культурно-досугового центра запустили экологическую акцию «Сдай батарейку - спаси ежика!». Кроме того, специалисты КДЦ привели в порядок приклубную территорию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, цель акции - формирование экологической культуры, повышение экологической грамотности и сознательности детей и их родителей. Акция дает возможность сдать использованные элементы питания на утилизацию.

«О том, что батарейки вредны для окружающей среды, слышал почти каждый человек. Но многие не знают, как правильно поступить с использованными батарейками», - отметили организаторы акции.

Писковичский КДЦ приглашает всех желающих принять участие в акции.