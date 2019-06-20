Общество

Псковстат: К новым технологиям и источникам данных

Завтра, 25 июня, свой профессиональный праздник отметят сотрудники статистической сферы России. С какими итогами к этой дате подошел Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель Псковстата Валентина Валиуллина.

- Валентина Геннадьевна, расскажите в двух словах о вашем профессиональном празднике.

- Наш профессиональный праздник - День работника статистики - учрежден в 2015 году и отмечается в пятый раз. Дата 25 июня выбрана не случайно: именно в этот день в 1811 году Александр I своим императорским манифестом учредил министерство полиции, в состав которого вошло и статистическое отделение. Российская статистика прошла большой путь, в 2021 году ей исполнится уже 210 лет. В следующем году мы будем отмечать еще одну дату - 185-летие образования Псковского губернского статистического комитета, который был создан 14 мая (27 мая по новому стилю) 1835 года.

- Какие задачи стоят сегодня перед статистикой?

- Огромные. Повсеместное внедрение информационных технологий, формирование цифровой экономики, появление новых источников информации - больших данных и растущие потребности в оперативной и качественной статистической информации ставят перед нами новые задачи. В наш адрес нередко можно услышать критику, порой вполне справедливую. В настоящее время статистические данные собирают более 60 министерств и ведомств. Недавно мы подсчитали, что крупный бизнес ежедневно представляет нам более 30 показателей. При этом данные иногда дублируются и противоречат друг другу. Вся эта информация имеет разные виды, разные форматы. Расчеты производятся по разным методологиям.

Чтобы избежать этого, планируется создание национальной системы управления данными. Ее основой станет цифровая аналитическая платформа, которая будет разработана в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Ферации». Созданная платформа обеспечит однократность предоставления данных в органы государственной власти всех уровней и местного самоуправления; объединит бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность; позволит использовать для процессов управления оперативные данные различной природы, в том числе данные переписей и статистических обследований, административные и альтернативные источники информации. То есть это будут одна методология и одно окно сбора, обработки и распределения данных.

- Задачи действительно непростые. И как же статистики с ними справляются?

- В настоящее время разработана Стратегия развития Росстата до 2024 года, которая предусматривает качественное улучшение его работы и совершенствование статистической деятельности в стране, цифровизацию всего процесса статистического производства, открытость и понятность статистической методологии.

Одна из ключевых задач статистики - внедрение новых инструментов сбора информации, переход от традиционной отчетности к новым технологиям и источникам данных. Этот процесс уже активно идет. Если в 2000 году большая часть отчетности сдавалась в бумажном виде, сегодня уже около 90% крупных и более половины малых предприятий отчитываются в электронном виде. Готовятся поправки в законодательство, которые предусматривают полный уход от бумажной отчетности.

С 2020 года стартует набор пилотных проектов по большим данным по статистике населения, торговли, туризма, миграции, потребительским ценам. Большие данные (английское название Big Data) – это современное технологическое направление, связанное с обработкой крупных массивов данных, которые постоянно растут. Это, например, данные контрольно-кассовой техники, кредитных учреждений, операторов связи. Мы должны постепенно учиться считать наши традиционные статистические показатели на основе этих данных.

Одно из важнейших направлений нашей работы в ближайшие годы - это централизация статистики путем передачи обработки первичных данных на федеральный уровень, что позволяет обеспечить ведение автоматизированного контроля, ускоряет процесс формирования сводных итогов и значительно сокращает объем выполняемых работ на региональном уровне.

И, конечно же, доступность и открытость наших данных. Скоро пользователям будут доступны новые версии интернет-портала Росстата и его территориальных органов, где в первую очередь размещается наша информация. В новой версии, помимо обновленного дизайна, проведена оптимизация содержимого разделов портала для обеспечения более понятного доступа к самой востребованной информации.

- Какие наиболее важные статистические работы планируется провести в ближайшие годы?

- Основная – это, конечно же, предстоящая Всероссийская перепись населения 2020 года. В этом году началась полномасштабная подготовительная работа по ее проведению в сотрудничестве с региональными и муниципальными органами исполнительной власти.

Следует отметить новации предстоящей переписи - акцент на интернет-перепись на портале gosuslugi.ru, возможность пройти перепись на стационарных участках в МФЦ, отделениях Почты России и других местах массового посещения, оснащение переписчиков планшетными компьютерами с электронными переписными листами.

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, которая включает в себя порядка 10 различных обследований, в 2019-2021 годах планируется проведение трех раундов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; комплексного наблюдения условий жизни населения; выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением; двух раундов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

Результаты обследований по социально-демографическим проблемам являются источником информации для мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

- Что бы вы хотели пожелать своему коллективу накануне праздника?

- Наш коллектив насчитывает порядка 170 человек. Все они - высокопрофессиональные специалисты, преданные своему делу, уверенно решающие поставленные перед нами задачи. От всей души поздравляю весь коллектив Псковстата, а также ветеранов статистики, с профессиональным праздником. Хочу поблагодарить за их труд и пожелать доброго здоровья и благополучия им и их семьям.