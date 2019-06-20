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Сегодня на воинском мемориальном захоронении в Великих Луках состоялся траурный митинг

22 июня, в День памяти и скорби, на воинском мемориальном захоронении в Великих Луках состоялся траурный митинг. В нем приняли участие руководители города, депутаты Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания, ветераны, представители трудовых коллективом и учащиеся школ.



Как сообщает корреспондент Псковской Ленты новостей, митинг открыл заместитель главы города Сергей Агарев. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что 22 июня - одна из самых трагических дат нашей истории. В этот день началась война, унесшая миллионы человеческих жизней.

К участникам траурного мероприятия обратились и заместитель главы администрации Юлия Ярышкина, председатель городского Совета ветеранов Валентин Афанасьев.



В этот день цветы и венки были возложены и к другим памятным местам города, связанным с историей Великой Отечественной войны.

Затем заместитель главы города Сергей Агарев и военком Руслан Сукманов взяли горсть земли с захоронения в так называемый «солдатский кисет». Затем землю поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые будут установлены в историко-мемориальном комплексе главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Москве.