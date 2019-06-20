Общество

Участники второго съезда профсоюзной молодежи Псковской области обсуждают проблемы экологии региона

На туристической базе «Пушкиногорье» с 21 по 23 июня проходит второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области. Участие в нем принимают молодые профсоюзные активисты из Пскова, Великих Лук, Острова, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Куньинского, Печорского районов. В этом году съезд посвящен проблемам экологии региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Открывая встречу 21 июня, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова напомнила, что год назад у первого съезда профсоюзной молодежи была цель проработать изменения в раздел о мололежной политике трехстороннего регионального соглашения, регулирующего социально-трудовые отношения в Псковской области. В итоге изменения в соглашение, предложенные молодыми профактивистами, были утверждены всеми сторонами социального партнерства. Лидер псковских профсоюзов отметила, что не все задачи по защите прав работников региона решаются в ходе переговорных процессов. И сегодня по-прежнему остро стоят проблемы уровня заработной платы, социальных льгот и гарантий – в том числе для молодых специалистов, но не менее остро профсоюзный актив реагирует на проблемы, касающиеся состояния экологии Псковской области. «Но еще полтора года назад мы не могли предположить, что активность общественного внимания к вопросам экологии будет сопоставима с борьбой за уровень заработной платы. Но об этом говорят уже состоявшиеся экологические кампании, в которых активно принимали участие члены профсоюзов: борьба против использования Порховского полигона ТКО в режиме межмуниципального, в ходе которой на сегодня мы не видим исполнения ранее данных предствителями власти обещаний о скорейшем его закрытии; качество работы регионального оператора в сфере обращения с ТКО – эта проблема затронула каждого из нас, хотя и власть, и население проявляют большое терпение, оплачивая его услуги. Строительство химического завода в ОЭЗ «Моглино» — еще более болезненная тема, и сегодня нельзя сказать, как она отразится на Тямшанской волости Псковского района», — сказала Ульяна Михайлова.

Председатель Псковского облсовпрофа заметила, что, на первый взгляд, экология – не первоочередная тема для профсоюзного движения, многие территориальные профсоюзные объединения ее не касаются. «Но нашим активистам эти проблемы оказались очень близки. Возможно, потому, что наша область настолько маленькая, и концентрация горячих в плане экологии точек для нее сегодня слишком высока», — считает председатель облсовпрофа. Ульяна Михайлова обратилась к профсоюзной молодежи с предложением определить место профсоюзного актива, степень и возможности профсоюзного участия в решении экологических проблем, понять механизмы этого участия и влияния на ситуацию. «Но главное – это разработка и внесение изменений в региональное трехстороннее соглашение, чтобы в переговорном процессе с органами исполнительной власти, стороной работодателей мы могли реально проговаривать эти вопросы. И не услышать при этом аргументы на уровне: «а как это касается вас, профсоюзов?», — подчеркнула Ульяна Михайлова.

С сообщением о качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов на территории Псковской области перед профсоюзной молодежью выступила заместитель руководителя гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа, кандидат химических наук Лариса Никольская. В первую очередь она рассказала о состоянии водных ресурсов, которыми регион очень богат: 4 озера, площадь зеркала которых составляет более 25 км, 3711 малых озер, 13 тысяч рек, полтора десятка из которых имеют длину свыше 100 км. При этом водные ресурсы региона подвергаются серьезному загрязнению. Из 1356 источников централизованного питьевого водоснабжения не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям 22,9%, что выше, чем в среднем по России (15,2%). В 2018 году только 28,9% населения Псковской области были обеспечены доброкачественной питьевой водой, 56,2% населения – условно доброкачественной, 1,1% — недоброкачественной, у 13,7% населения вода не исследовалась.

У участников съезда доклад Ларисы Никольской, в котором были затронуты не только проблемы загрязнения водных ресурсов, но и состояние атмосферного воздуха, почвы и растительного мира, лесных ресурсов, вопросы обращения с ТКО, вызвал самый живой отклик и желание изменить ситуацию к лучшему. 22 июня молодые активисты работают над поднятыми вопросами в формате групповых занятий. Свои предложения в итоговые документы съезда разрабатывают представители студенчества, молодежь, занятая в бюджетной сфере, и молодые специалисты, работающие в производственном секторе экономики.

Добавим, что в первый день работы съезда, 21 июня, молодежь не только обсуждала главные темы своей встречи, но и поучаствовала в экологическом квесте на территории туристической базы, а затем – в вечере песни, в финале которого ребята пели песни военных лет, почтив память о погибших в Великой Отечественной войне накануне Дня памяти и скорби.