Общество

В Пскове прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, в Пскове прошли митинги и торжественные мероприятия, посвященные Дню скорби и памяти погибших в Великой Ответственной войне.

Заместитель Главы города Владимир Воробьев принял участие в митинге на построительном плацу 234-го Краснознаменного гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-ей степени полка им. Святого князя Александра Невского. В митинге также приняли участие ветераны полка и духовенство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В приветственном слове Владимир Воробьев отметил, что несмотря на агрессию, проявленную фашистами, наша страна не пала, не сдалась, а выстояла и победила.

«Фашистская Германия заблаговременно подготовилась к войне, она даже выработала идеологическое обоснование своей агрессии. Но бои в первый же день на границе стоили фашистам больших потерь - наши бойцы не оставили и не отдали просто так ни одного рубежа, ни одной заставы, они стояли насмерть. В жизни страны наступил очень тяжелый, но в то же время героический момент. И в итоге, за четыре года войны, ценой многих жертв и неимоверных усилий, наш народ сумел разгромить фашизм и одержать полную победу» - вспоминал события того страшного времени Владимир Воробьев.

Отец Александр - военный священник и духовный наставник - подчеркнул, что День скорби является хорошим поводом задуматься, ради чего мы живем и за что готовы умереть, так как тогда, 22 июня 1941 года, люди тоже не хотели и не собирались умирать, но война пришла неожиданно и беспощадно.

Воинские подразделения 234-го полка почтили минутой молчания павших в войну бойцов, после чего прошли по плацу торжественным маршем.

Также митинг памяти прошел у памятного знака Первым жертвам фашистской оккупации на площади Ленина.

Отдать дань погибшим пришли городские власти, ветераны, воспитанники центра «Патриот», жители города. К памятному знаку псковичами была возложена гирлянда Воинской славы и цветы.

Напомним, 22 июня 1945 года, 78 лeт нaзaд фaшистскaя Гeрмaния вeрoлoмнo нaпaлa нa СССР. С этого момента начался один из самых страшных периодов в истории нашей страны - война, кoтoрaя прoдoлжaлaсь чeтырe дoлгих гoдa и унeслa миллиoны жизнeй.