Общество

На Октябрьской площади в Пскове установлена композиция «Лес Ганзейских городов»

В центре Октябрьской площади в Пскове установлена композиция «Лес Ганзейских городов», на которой запечатлены названия всех ганзейских городов – участников торжества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщила директор ганзейской дирекции Татьяна Пустошкина.

«Это небольшой комплимент следующему городу-организатору – Брилону (Германия), поскольку у них и ганзейский логотип и вся ганзейская тематика связана с лесом. Чтобы быть в связке и сохранять последовательность Ганзейских дней остановились на такой конструкции, которая символизирует лес дружбы. Тема леса будет сквозной. У нас также будет посажена «Аллея дружбы» в рамках работы Молодой Ганзы 29 июня», - добавила она.

По ее словам, сегодня же в Пскове будут установлены основные афиши мероприятий и карты праздничного пространства на русском и английском языках. Это будет шесть больших праздничных тумб в центре и Окольном городе. Кроме того, в городе уже установлены флаговые конструкции, в частности вдоль Октябрьского проспекта.

На въездах в Псков будут установлены информационные билборды, где в частности, будет указано нахождение перехватывающихх парковок в городе. Дополнительно рассматриваем возможность установки информационных и рекламирующих билбордов на территории города.