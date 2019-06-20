Общество

Власти Пскова поблагодарили предпринимателей за подготовку к Ганзе

Псковские предприниматели хорошо подготовились к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании профильного оргкомитета, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков отметил, что псковские точки общепита уже используют в своих меню Ганзейский логотип и соответствующее оформление. «Многие перевели меню на немецкий и английский языки. Мы в рамках подготовки к Ганзе просили точки общепита также, чтобы там хотя бы один из официантов говорил на одном из иностранных языков», - уточнил он.

И.п. главы Пскова Елена Полонская в свою очередь сообщила, что многие предприниматели по просьбе городских властей привели входные группы, внешний вид своих точек, вывесок, прилегающей территории в надлежащее состояние. «Оформили небольшие клубы и газоны с цветами рядом с магазинами и кафетериями. Поэтому, я думаю, мы должны выразить большую благодарность нашим предпринимателям за то, что они внесли свой вклад в подготовку к Ганзейским дням», - добавила она.

«Наградой за это для них станет увеличение выручки», - заключил Александр Братчиков.