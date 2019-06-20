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Общество

Себежский район станет «Краем партизанской славы»

22.06.2019 17:30|ПсковКомментариев: 0

Себежскому району будет присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Единогласное решение приняли члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов. Заседание провел в субботу, 22 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, заявка также поступила от Невельского района.

Представители муниципалитетов выступили с подробными докладами, в которых рассказали об историческом прошлом, вкладе района в партизанское движение области, основных достижениях и заслугах подпольщиков. Члены комиссии вынесли решение на основе тщательного анализа представленной информации, архивных документов.

«Мы сейчас на стыке поколений. Мы отдаем дань уважения тем, кто ковал Победу, и показываем пример в сохранении памяти будущим поколениям. В этом году побеждает бесспорно Себежский район», — подвел итог голосованию председатель комиссии, губернатор Михаил Ведерников. Он также отметил, что Невельскому району будут направлены рекомендации, после выполнения которых заявку от муниципалитета в следующем году можно рассматривать в приоритетном порядке.

С этого года районы — обладатели почетного звания «Край партизанской славы» будут получать из областного бюджета ежегодную дотацию в размере 500 тыс. рублей. Эти средства они смогут направить на организацию мероприятий патриотической направленности, сообщил глава региона.

По итогам заседания комиссии он поручил региональному комитету по финансам выделить денежные средства в ближайшее время.

В ходе обсуждения Михаил Ведерников также предложил прописать конкретные критерии, которые в будущем помогут в присвоении муниципальным образованиям Почетного звания «Край партизанской славы». «К критериям можно отнести то, насколько активным было партизанское движение в районе, какой урон нанесен врагу, важно и то, в каком состоянии содержатся братские захоронения сегодня, насколько активно ведется работа по патриотическому воспитанию. Звание достойное и говорит об особом отношении администрации области в этой части к району, дополнительной ежегодной поддержке. Все районы достойны этого звания, но, определяя приоритетность и порядок присвоения, надо руководствоваться четкими критериями», — сказал Михаил Ведерников.

Закон Псковской области «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Дедовичский район в 2018 году стал первым муниципалитетом, получившим это звание.

Напомним, что в Себежском районе партизанское движение стартовало в июле 1941 года. С первых дней войны жители района организовывали подпольные группы и партизанские отряды для борьбы с немецко-фашистскими завоевателями. К концу 1942 года территория Себежского района была почти освобождена от немецких гарнизонов. Вместе с латвийскими и белорусскими партизанами отряды Себежского района образовали Партизанский Край общей площадью около 30 тыс кв километров. Партизаны поводили мероприятия, направленные на спасение мирных жителей. Так, например, была успешно проведена операция по вывозу самолетами около 2 тыс детей.

В этом году на территории Себежского района состоится 60-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы. Кроме того, в апреле этого года поселок Идрица отпраздновал годовщину водружения Знамени Победы над Рейхстагом. В феврале этого года были внесены изменения в закон области «О копии Знамени Победы» и 30 апреля установлен «Днем празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом». В этом году поселок также отпразднует 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Идрица включена в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Теги: #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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