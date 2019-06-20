Общество

Молодоженам разрешат проехать к месту регистрации брака в дни Ганзы

Молодоженам разрешат проехать к месту регистрации брака в дни Ганзы, для этого им будут выданы спецпропуска. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщила начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь.

«К нам поступило 20 заявлений от брачующихся. Они получат пропуск, чтобы они могли на свадебной машине к месту бракосочетания. Можно даже с сердечками проехать», - добавила она.

Добавим, что место регистрации браков сейчас находится на улице Гоголя – это зона №2 праздничного ганзейского пространства, где закрыт проезд на личном и общественном транспорте.

Пропуска для брачующихся пар будут оформляться в понедельник, 24 июня. Впрочем, свадебными кортежами проехать к месту регистрации все равно не получится, пропуска будут выдаваться только на одну машину, в которой смогут проехать жених, невеста и свидетели.