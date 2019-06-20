Общество

К Ганзе в Пскове выкосили траву и избавились от комаров и клещей

Парки и скверы Пскова в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут 27-30 июня, обработали от клещей и комаров. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании профильного оргкомитета, сообщил начальник УГХ городской администрации Николай Баринов.

В частности, обработку уже прошли территория Кремля, Золотая набережная, Финский парк, Ботанический сад, набережная реки Великой, частично обработаны и другие места, например, Кутузовский парк.

Также на многих территориях уже выкошена трава, еще на нескольких площадках ее планируют выкосить в ближайшие дни. В том числе, в Парке строителей - это территория берега реки Псковы напротив Финского парка. Именно там разместится лагерь реконструкторов в дни Ганзы. «Ни одной мусоринки там нет, и люди там уже с удовольствием отдыхают», - добавила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

Дополнительно Александр Братчиков уточнил, что по Парку строителей разработана проектная документация. На реконструкцию этого парка, а также сквера парламентаризма и улицы Леона Поземского выделены федеральные средства в объеме 365 млн рублей. Эти работы должны быть выполнены в течение 2019-2020 годов.