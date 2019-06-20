Общество

Псковское УМВД: За пять месяцев 2019 года зарегистрированы два факта выпадения детей из окон

Фактически каждый день в УМВД России по Псковской области регистрируются различные происшествия с детьми. В частности, несмотря на широко проводимую среди населения разъяснительную работу, по-прежнему имеют место случаи падения детей из окон. Так, за пять месяцев 2019 года зарегистрированы два факта выпадения детей из окон (один малолетний ребенок погиб) и одно падение с крыши. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как правило, подобное происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние дети из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используют в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз вместе с ней.

УМВД России по Псковской области обращается с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Для того, чтобы этого избежать, необходимо придерживаться следующих правил:

- никогда не оставляйте детей без присмотра;

- не рассчитывайте на антимоскитные сетки: они не предназначены для защиты от падений;

- постарайтесь не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник;

- регулярно проверяйте фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания;

- установите на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т.д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

- не допускайте, чтобы дети играли возле открытых окон.

Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать беды.

А в летнее время особый контроль требуется за пребыванием детей на водоемах. В текущем году зафиксированы уже два случая гибели детей в воде - по одному в Псковском и Печорском районах. Причем, в каждом случае основной причиной трагедии стало отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей.