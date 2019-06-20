Общество

До 15-20 тысяч гостей в день ожидают городские власти в дни Ганзы в Пскове

В Дни Ганзы в Пскове ожидают до 15-20 тысяч гостей в день. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Ожидается прибытие 89 делегаций. Официально зарегистрировано не менее 1600 гостей, но ожидается, что будут прибывать частные гости из соседних регионов и других стран. Все гостиницы на сегодня отчитались о заполнении, а это 3500 номеров. Также туристические фирмы сообщают, что ожидается до 30 автобусов в день, прибывающих в Псков с туристами. Кроме того, гости смогут приезжать в город на Великой на «Ласточке», собственном транспорте и так далее.

Как рассказал заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, основной площадкой Ганзы в Пскове станет Октябрьская площадь, где разместится презентационный рынок. Здесь же будет стоять одна из основных сцен, за работу которой отвечает Театрально-концертная дирекция Псковской области. Здесь ожидается выступление звезд российской эстрады и лучших псковских коллективов.

Рядом с этой площадкой будет стоять сцена «В гостях у Сказа», возле центральной аптеки, где будет играть только живая музыка. Планируется, что будет ротация коллективов, то есть они смогут выступить на всех сценах. На каждой сцене будут выступать и иностранные коллективы.

Активно будут использоваться площадки Финского парка, где разместится «Град Скобаря», работу которого будет курировать Городской культурный центр. Основная цена расположится возле областного Центра семьи, дополнительные сценические площадки будут находиться возле «Снегопада».

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В Детском парке тоже во все дни Ганзы будет проходить праздничные мероприятия.

За площадки на набережной реки Великой отвечает Дом офицеров. Там тоже будет одна основная сцена и две дополнительных.

Еще одна важная территория – это Псковский кремль. Там пройдут самые глобальные мероприятия. Однако попасть на них можно будет только по пригласительным билетам.