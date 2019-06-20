Общество

В Пскове у Дома офицеров прошла Всенародная общественная акция «Свеча памяти»

В Пскове у Мемориального комплекса псковичам и воинам псковского гарнизона состоялся митинг Всенародной общественной мемориальной акции «Свеча Памяти 22 июня», приуроченной к 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, военнослужащие, творческие коллективы Пскова, жители и гости города. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«Свеча памяти» является международной акцией, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27-ми миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и всех павших в боях за Родину. В России «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».

Творческие коллективы Дома офицеров посредством музыкальных и танцевальных номеров, объединенных в единую непрерывную композицию, напомнили о событиях того времени и воссоздали атмосферу военных лет. В ходе митинга псковичи почтили память погибших во время войны земляков и солдат Советской армии минутой молчания и возложили к памятному знаку гирлянду Воинской славы и цветы.

Депутат Валерий Тюменцев прокомментировал происходящее: «В наше мирное время нам необходимо особенно ценить спокойствие и возможность любить, растить детей и жить под мирным небом. Мы должны с благодарностью относиться к тем, кто в свое время самоотверженно выполнил свой долг перед Родиной и сражался за нашу свободу. «Свеча Памяти» - это хорошая возможность напомнить россиянам, какой ценой досталась победа нашей стране. Спасибо всем, кто принял участие в данной акции. Вечная память!»

Добавим, в рамках подготовки акции для школьников проводятся уроки мужества с изготовлением памятных свечей, а для жителей страны - мероприятия, связанные с установлением судеб павших за Отечество участников войн и военных конфликтов, увековечиванием их памяти, гражданским и религиозным поминовением, заботой о ветеранах, уходом за мемориалами и военными захоронениями, изучением исторического и мемориального наследия, популяризацией примеров героического подвига и беззаветного служения на фронте и в тылу.