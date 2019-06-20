Общество

Акция «Свеча памяти» прошла в Великих Луках

Акция «Свеча памяти» прошла в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на площади Рокоссовского собрались десятки великолучан, чтобы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На асфальте участники мероприятия выложили слово «помним».

«Свеча памяти» является международной акцией, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27-ми миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и всех павших в боях за Родину. В России «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».