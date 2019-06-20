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Общество

Волонтерский отряд колледжа искусств начал свою работу 22 июня

23.06.2019 10:30|ПсковКомментариев: 0

Волонтерский отряд Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова начал свою работу по программе XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове 20 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Задача, которая поставлена перед волонтерским отрядом колледжа – организационная помощь участникам Детского сводного хора России, который соберет юных музыкантов из 58 регионов нашей страны.

20 июня волонтеры встречали участников хора, которые прибыли на железнодорожный вокзал тремя поездами. Около 300 детей из Татарстана, Бурятии, Чечни, Твери, Калининграда, Москвы, Смоленска и других областей и регионов России приехали московским поездом, еще около 300 хористов - двумя «Ласточками» из Санкт-Петербурга.

В этот же день творческая группа волонтерского отряда, представленная студентами 3 курса специальности «Театральное творчество», участниками фольклорного ансамбля «Лазорев цвет» (руководитель Ирина Никитина), приняла участие в культурной программе одного из центров размещения Детского хора России - детском оздоровительном лагере «Стремительный».

Вниманию гостей была предложена концертно-игровая программа «Песни Псковской земли».

Отметим, что самая большая работа ждет волонтеров колледжа искусств в дни репетиций в филармонии и Кремле - 25 и 26 июня, а также на торжественной церемонии открытия праздника в Псковском кремле - 27 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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