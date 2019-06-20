Общество

В Великих Луках разыскивают мужчину, покинувшего больницу в мае

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Касьянова Виктора, 1983 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 30 мая он ушел из больницы города Великие Луки.

Проживает в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая текущего года в 18 часов, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Рост пропавшго 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении, просят обратиться по телефонам: 89532474576, 89118833883 или 02.