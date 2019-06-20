Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором музея-заповедника «Изборск»

Вчера, 22 июня, во второй половине дня губернатор Псковской области работал в Изборске, где встретился с директором музея-заповедника «Изборск» Наталией Дубровской. Об этом глава региона сообщил в своем «Инстаграм».

Губернатор сообщает о том, что на встрече обсудили опросы дальнейшего развития музея-заповедника, договорились об определении мест торговли для малых и средних предприятий, решили вопрос выкупа участка для музея.

«Отдельная благодарность за то, что я, наконец-то, получил полноценную экскурсию по всем достопримечательностям нашего уникального музейного комплекса», - пишет Михаил Ведерников в соцсетях.