Общество

Путин поздравил россиян с Сабантуем

Владимир Путин поздравил всех с башкирским и татарским Праздником плуга — Сабантуем, сообщает «Российская газета».

«Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия», - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля. Российский президент отметил, что этот праздник отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России. Глава государства напомнил, что Сабантуй объединяет людей, и к этому дню готовятся заранее. В сами праздничные дни в городах и селах проходят веселые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы.

«И конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сегодня также царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения», - подчеркнул Путин.

В своем поздравлении президент пожелал всем хорошего настроения и успехов.