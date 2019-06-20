Общество

В Опочецком районе прошли туристский слет учащейся молодежи и слет краеведов-туристов

В Опочецком районе прошло два мероприятия: туристский слет учащейся молодежи и слет краеведов-туристов. Об этом сообщается в группе «Псковский областной центр детского туризма» в социальных сетях.

На слете краеведы показывали обряды своего района, учили играть команды в народные игры, состязались в краеведческих знаниях, прошли краеведческий контрольно-туристский маршрут.

А туристы показывали свои умения в туристской технике, в спортивном ориентировании, рисовали газеты и соревновались в контрольно-туристском маршруте.

«Погода радовала, атмосфера была потрясающей! Поздравляем всех участников соревнований, а особенно - команды города Великие Луки - они стали победителями и туристского слета, и слета краеведов-туристов», - пишут организаторы.