Общество

В Псковской области прошла акция «Великое кино Великой страны»

Вчера, 22 июня, в День памяти и скорби в Псковской области прошла акция «Великое кино Великой страны», в рамках которой состоится показ советского фильма «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова.

Мероприятие поддержали 9 кинотеатров региона: псковский кинотеатр «Победа», кинозалы Порховского музея, Опочецкого районного дома культуры и Дновского культурного центра.

Просмотр также был организован в кинозалах Новосокольнического КДК, Пушкиногорского культурно-досугового центра, Невельского учреждения «Культура и досуг», Островского центра культуры «Юбилейный» и Печорского районного центра культуры.