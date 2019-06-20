Общество

Руководство и сотрудники следственного управления приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби

22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в Пскове у могилы Неизвестного солдата на площади Победы прошел торжественно-траурный митинг, посвященный Дню скорби и памяти погибших в Великой Ответственной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

В нем приняли участие руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Петр Крупеня и личный состав следственного управления, а также ветераны ВОВ, представители законодательной и федеральных органов исполнительной власти, члены общественных организаций, представители духовенства и другие приглашенные гости.

Мероприятие началось с заупокойного богослужения по воинам, погибшим за веру и Отечество, которое возглавил настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор.